Премьер Израиля заявил о сокрушении Ирана и «Хезболлы»

Нетаньяху: США и Израиль сокрушают Иран и «Хезболлу»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на первой пресс-конференции с начала боевых действий на Ближнем Востоке, что США и Израиль сокрушают Иран и «Хезболлу». Его слова приводит Times of Israel.

«Благодаря беспрецедентному объединению сил Израиля и США мы достигли огромных успехов — успехов, которые меняют баланс сил на Ближнем Востоке и даже за его пределами», — сказал политик.

Нетаньяху также обратил внимание на то, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал 12 марта заявление, однако до сих пор не появился на публике.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что у операции Израиля и США против Ирана нет ограничений по времени. По его словам, операция не прекратится до достижения поставленных Вашингтоном и Иерусалимом целей.

