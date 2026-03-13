Песков рассказал о способе связи в Кремле

Песков сообщил, что в Кремле используют стационарные телефоны

В Кремле для связи используются стационарные телефоны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Чиновника спросили, не отразились ли ограничения связи в центре Москвы на работе администрации президента и обеспечении деятельности лидера страны. «[В Кремле] пользуемся стационарными телефонами», — кратко ответил на это Песков.

Ранее стало известно, что продажи пейджеров для связи с клиентами и персоналом выросли на маркетплейсах в Москве с 6 по 10 марта к аналогичному отрезку февраля на 73 процента.