Москвичи начали скупать пейджеры

ТАСС: Продажи пейджеров выросли в Москве на 73 %

Продажи пейджеров на маркетплейсах выросли в Москве с 6 по 10 марта к аналогичному отрезку февраля на 73 процента. Об этом сообщает ТАСС.

На фоне ситуации со связью жители столицы начали скупать не только эти подзабытые устройства, но также рации (рост продаж на 27 процентов) и даже стационарные телефоны (на 25 процентов), говорится в публикации. В ней также отмечается, что реализация автодорожных карт подскочила сразу на 170 процентов.

Ранее стало известно, что ведущие московские театры обратились к зрителям с просьбой заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их в памяти телефонов из-за перебоев в работе мобильного интернета.

Комментируя потери бизнеса из-за указанных ограничений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что проблемы «должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», а само применение «технологичных ответных мер» потребовалось в связи с тем, что «киевский режим применяет все более изощренные методы для атак».

