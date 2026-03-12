Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 12 марта 2026Экономика

Москвичи начали скупать пейджеры

ТАСС: Продажи пейджеров выросли в Москве на 73 %
Дмитрий Воронин

Фото: Dmitriy Prayzel / Shutterstock / Fotodom  

Продажи пейджеров на маркетплейсах выросли в Москве с 6 по 10 марта к аналогичному отрезку февраля на 73 процента. Об этом сообщает ТАСС.

На фоне ситуации со связью жители столицы начали скупать не только эти подзабытые устройства, но также рации (рост продаж на 27 процентов) и даже стационарные телефоны (на 25 процентов), говорится в публикации. В ней также отмечается, что реализация автодорожных карт подскочила сразу на 170 процентов.

Ранее стало известно, что ведущие московские театры обратились к зрителям с просьбой заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их в памяти телефонов из-за перебоев в работе мобильного интернета.

Комментируя потери бизнеса из-за указанных ограничений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что проблемы «должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», а само применение «технологичных ответных мер» потребовалось в связи с тем, что «киевский режим применяет все более изощренные методы для атак».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

    Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

    Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

    Досмотр сериала без партнера прировняли к измене

    В России обвалились цены на некоторые модели Honda

    Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

    В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

    Жители российского города пожаловались на вонь от фекальной реки

    Названо самое безопасное место для российских туристов

    Пассажир использовал сделанную две тысячи лет назад монету для оплаты проезда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok