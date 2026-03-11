Реклама

15:28, 11 марта 2026

В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

Песков: Власти будут стремиться смягчить потери бизнеса от перебоев с интернетом
Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

В Кремле прокомментировали ситуацию с потерями бизнеса из-за ограничения работы интернета. Стремление смягчить их последствия будет обсуждаться властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», — сказал, в частности, Песков.

Он также отметил, что «у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности». А применение «технологичных ответных мер», по его словам, потребовалось в связи с тем, что «киевский режим применяет все более изощренные методы для атак».

Ранее источник «Коммерсанта» оценил ущерб столичных предпринимателей от ограничений работы связи в сумму от трех до пяти миллиардов рублей за пять дней.

