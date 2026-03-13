Реклама

Привычка женщины в обращении со смартфоном создала пикантную проблему в туалете

Олег Давыдов
Фото: Sozina Kseniia / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Brownangel71, работающий в салоне по продаже и ремонту смартфонов, рассказал историю одной из постоянных клиенток. Та доверила ее ремонтнику после того, как он устранил мелкую неисправность в ее устройстве.

«Она смотрит на меня и говорит: "Примерно через месяц после покупки нового телефона я встречалась с подругами и сильно захотела в туалет. Я понимала, что сейчас произойдет что-то плохое, вроде диареи". Меня начало беспокоить направление, в котором развивалась эта история», — написал автор.

Женщина рассказала, что помчалась в уборную и в спешке, не задумываясь, стянула с себя штаны. После акта дефекации она попыталась смыть воду, однако у нее ничего не получилось. В этот момент она увидела в отверстии унитаза край собственного смартфона и поняла, что стала жертвой собственной привычки носить устройство в заднем кармане штанов — тот просто выскользнул оттуда, когда она садилась.

«Она пожаловалась, что ей пришлось засунуть руку туда, чтобы вытащить телефон. После этого она отнесла его домой и продезинфицировала, однако он перестал включаться. И тогда она пришла к нам: в тот раз мой коллега посоветовал просушить устройство в пакете с рисом. Она это сделала и теперь телефон отлично работает», — заключил автор.

Ранее занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.

