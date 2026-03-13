Реклама

11:53, 13 марта 2026

Продажи новых автомобилей в Москве рванули вверх

Авторынок Москвы вырос почти на 7 % на фоне его падения по России
Марина Аверкина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве зафиксирован резкий рост продаж новых легковых автомобилей. За первые два месяца 2026 года в российской столице поставили на учет 20 555 машин, что на 6,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков. Он отметил, что такая динамика зафиксирована на фоне общего сокращения российского авторынка на 3,9 процента.

Эксперт объясняет рост реализации в Москве изменением структуры спроса в пользу корпоративных клиентов. Если в среднем по стране на юридических лиц пришлось 13 процентов от общего объема рынка, то в столице их доля достигла 23 процентов. Это подтверждает и рейтинг самых популярных моделей, по которому видно, что идет обновление автопарков таксомоторных компаний.

Многие перевозчики в этот период активно закупали иномарки, которые попали под ограничения нового закона о такси, вступившего в силу с 1 марта. Благодаря этому кроссовер Belgee X50 стал лидером рейтинга (1226 проданных машин; рост на 123 процента), а седан Chery Arrizo 8 (807 единиц; рост на 787 процентов) поднялся на второе место по популярности.

Самыми востребованными в Москве за отчетный период также стали Haval Jolion (667 машин; спад на 8 процентов), Tenet T7 (625; ранее не входила в подобный рейтинг), Geely Monjaro (620; снижение на 21 процент), Tenet T4 (612; ранее не входил в рейтинг), Mazda CX-5 (585; рост на 509 процентов), Zeekr 9X (385; ранее не входил в рейтинг), Toyota Highlander (356; рост на 409 процентов) и Geely Atlas (350; спад на 15 процентов).

Эксперт подметил особенность столичного рынка — высокую долю автомобилей премиального (25 процентов) и люксового сегментов (0,3 процента). В сумме этот показатель в 2,5 раза превышает среднероссийский уровень. Неожиданностью стал и высокий интерес москвичей к новому гибридному кроссоверу Zeekr 9X. Он таже подчеркнул отсутствие в топ-10 моделей отечественного бренда Lada, являющегося лидером общероссийских продаж.

Ранее владельцы Haval M6 перечислили проблемы, выявленные в ходе эксплуатации автомобиля.

