Раскрыты темы совещания Путина с членами Совбеза

Путин обсудил с Совбезом меры по защите критически важной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза меры по защите критически важной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», — сказал глава государства.

С докладами президенту выступили зампред правительства Александр Новак, зампред правительства Виталий Савельев и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В начале марта Путин провел совещание с представителями министерства обороны и Генерального штаба по теме специальной военной операции на Украине. На заседании обсуждались темы оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях спецоперации.