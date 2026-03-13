Реклама

13:32, 13 марта 2026Россия

Раскрыты темы совещания Путина с членами Совбеза

Путин обсудил с Совбезом меры по защите критически важной инфраструктуры
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза меры по защите критически важной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», — сказал глава государства.

С докладами президенту выступили зампред правительства Александр Новак, зампред правительства Виталий Савельев и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В начале марта Путин провел совещание с представителями министерства обороны и Генерального штаба по теме специальной военной операции на Украине. На заседании обсуждались темы оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях спецоперации.

