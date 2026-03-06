Реклама

Россия
17:53, 6 марта 2026Россия

Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба по теме СВО

Путин провел совещание с представителями Минобороны по оценке опыта СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел совещание с представителями Министерства обороны и Генерального штаба по теме специальной военной операции (СВО) на Украине, передает РИА Новости.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на нем обсуждались темы оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО.

В совещании, которое проводилось в Кремле, также приняли участие представители правительства, Совета безопасности, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса.

Ранее Путин назвал суровыми условия для российских бойцов в зоне СВО. С таким заявлением он выступил во время встречи с женщинами --представительницами различных профессий.

