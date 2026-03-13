Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:32, 13 марта 2026Экономика

Раскрыты траты США на операцию в Иране

Глава Минфина США Бессент: Война с Ираном стоит около 11 миллиардов долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Скотт Бессент

Скотт Бессент. Фото: Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент рассказал, какой объем средств Вашингтон направил на операцию в Иране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

В публикации отмечается, что «в интервью Бессент также упомянул, что война на данный момент стоила США около 11 миллиардов долларов».

Американского министра также спросили, существует ли сумма затрат на боевые действия против Ирана, которые могли бы заставить его обратиться к президенту США Дональду Трампу и сказать, что война «не по карману». На это Бессент ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать конфликт с Ираном в ближайшие две-три недели. Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

    В США раскрыли подробности о разбившемся на Ближнем Востоке военном самолете

    Два беспилотника попытались атаковать одно из крупнейших нефтяных месторождений

    Колумбийский наемник завербовался в ВСУ

    Раскрыты траты США на операцию в Иране

    На Западе рассказали об эффективности тактики Ирана в конфликте с Израилем

    В Италии рассказали о неонацизме в Киеве

    Российская авиакомпания продолжит полеты несмотря на ограничения

    60-летняя супермодель вызвала ажиотаж в сети видео в прозрачном нижнем белье без фильтров

    Врач предупредил о риске заражения пятью заболеваниями даже при использовании презерватива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok