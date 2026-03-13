Раскрыты траты США на операцию в Иране

Глава Минфина США Бессент: Война с Ираном стоит около 11 миллиардов долларов

Глава Минфина США Скотт Бессент рассказал, какой объем средств Вашингтон направил на операцию в Иране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

В публикации отмечается, что «в интервью Бессент также упомянул, что война на данный момент стоила США около 11 миллиардов долларов».

Американского министра также спросили, существует ли сумма затрат на боевые действия против Ирана, которые могли бы заставить его обратиться к президенту США Дональду Трампу и сказать, что война «не по карману». На это Бессент ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать конфликт с Ираном в ближайшие две-три недели. Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники.