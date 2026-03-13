Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:44, 13 марта 2026Авто

Автолюбителям назвали оптимальное время для смены резины

Автоюрист Соловьева: Менять зимние шины нужно при температуре плюс 7-8 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Зимнюю резину нужно менять, когда плюсовая температура станет устойчивой. Оптимальное время агентству РИА Новости назвал автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева.

Согласно общепринятым нормам, менять зимние шины на летние необходимо, когда среднесуточная температура поднимется до плюс 7-8 градусов. Такой показатель, по словам юриста, должен держаться не меньше недели. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза (ТРТС) и правилами дорожного движения летние шины должны в обязательном порядке использоваться с июня по август, а зимние — с декабря по февраль, однако на практике это зависит от реальных погодных условий. За нарушение водителю грозит штраф суммой 500 рублей.

Мотоциклисты нередко игнорируют эти нормы и выезжают на дорогу раньше положенного срока. При этом даже при отсутствии наледи и при плюсовой температуре асфальт может оставаться холодным, что мешает сцеплению резины с покрытием.

Ранее россиянам дали совет, как сэкономить на шиномонтаже. Если сменить резину самостоятельно сложно, в шиномонтаж стоит обращаться в будние дни и утренние часы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Макрон сделал заявление о нефтепроводе «Дружба»

    Развеян популярный миф о вреде снотворных препаратов

    Близкая подруга заболевшей раком Лерчек рассказала о ее настроении перед химиотерапией

    В России заметно снизились цены на шины для наступающего сезона

    Назван способ забрать ипотечную квартиру при разводе

    Иранский посол назвал Израиль онкологической опухолью

    Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке после прогулки экс-супруга с молодой спутницей

    Названа приоритетная цель для российских артиллеристов на СВО

    Трамп высказался о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok