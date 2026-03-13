Реклама

14:16, 13 марта 2026Авто

Россиянам раскрыли способы сэкономить на шиномонтаже

Автоэксперт Уткина: Сэкономить на шиномонтаже можно в будние дни и утренние часы
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Текущей весной цены на услуги шиномонтажа могут вырасти на 15 процентов. В этой связи автоэксперт Анна Уткина поделилась способами, которые могут сэкономить на смене зимней резины на летнюю. Ее слова передает NEWS.ru.

В первую очередь специалист отметила, что проще всего иметь два комплекта шин на дисках и менять их самостоятельно. В таком случае можно сэкономить до 8 тысяч рублей за год, пояснила Уткина.

При необходимости посещения шиномонтажа следует учитывать время дня и день недели. По мнению автоэксперта, в утренние часы или будние дни цены обычно ниже из-за отсутствия очередей.

После зимы недостаточно просто сменить резину. При подготовке автомобиля к весне следует также отмыть его от реагентов и проверить лакокрасочное покрытие. Еще автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин порекомендовал проверить состояние днища, выхлопной системы, рычагов и деталей подвески.

Ранее сообщалось, что россияне тратят около 25 тысяч рублей на подготовку авто к весне.

