Россиянам назвали обязательные шаги по подготовке автомобиля к весне

Автоэксперт Ракитин рекомендовал после зимы проверить состояние днища авто

При подготовке автомобиля к весне следует отмыть машину от реагентов и проверить состояние днища, рекомендовал автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Обязательные шаги специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

При этом Ракитин отметил, что есть большая разница между подготовкой к весне машины, которая ездила зимой и которая стояла.

«Если автомобиль ездил, он технически исправен, то вам нужно его как следует отмыть от реагентов и посмотреть на наличие изменений на лакокрасочном покрытии. Плюс ко всему, неплохо было бы посмотреть состояние днища. Потому что химическая коррозия — вещь очень распространенная. Соответственно, можно посмотреть, в каком состоянии находятся детали выхлопной системы, рычаги подвески, детали подвески», — рекомендовал специалист.

Он добавил, что техосмотр (ТО) автомобиля следует делать только в том случае, если для него пришел срок.

«Если же автомобиль стоял, его не заводили, то здесь могут быть нюансы. Понятное дело, что может быть напрочь севший аккумулятор, если вы его не забирали и не подзаряжали. Также могут быть проблемы, связанные с тем, что в автомобиле в какой-то момент может скапливаться сырость. Это может приводить к образованию плесени», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Ракитин рассказал, что на стоящем всю зиму автомобиле могут разрушаться шины. Он отметил, что это могут быть незаметные микротрещины, которые плохо влияют на «здоровье» резины.

«Если машина стояла в сугробе, то из-за высоты снега могут быть небольшие вмятины на крыше, на капоте. Кроме этого, даже в морозы под днищем существует небольшой парниковый эффект. Это влияет на скорость появления коррозии днища, деталей глушителя, деталей подвески. Иногда эта вся сырость, которая скапливается под днищем, проникает даже в моторный отсек. Поэтому здесь, конечно, было бы неплохо автомобиль завести и отвезти его на диагностику», — посоветовал эксперт.

Самое неприятное, по словам Ракитина, что за время, пока автомобиль длительно стоит без движения, моторное масло и трансмиссионное масло теряют свои химические свойства. Это же относится к топливу — если машину не заводили, то бензин меняет свои свойства и может разделиться на нефтяную фракцию и воду.

«Еще один фактор: за это время могли заржаветь тормозные диски и прийти в негодность. Соответственно, тормозные диски и колодки мы тоже проверяем. Помимо этого, в автомобиле могут начать жить грызуны, особенно под капотом. Поэтому, если машина стояла, то мероприятий должно быть больше, чтобы она нормально и безопасно ездила», — заключил он.

