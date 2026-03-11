Реклама

07:04, 11 марта 2026

Подсчитаны траты россиян на подготовку авто к весне

Авито: Россияне тратят 25 тысяч рублей на подготовку авто к весне
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне тратят порядка 25 тысяч рублей на подготовку авто к весне, рассказали «Ленте.ру» аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы». Они также выяснили, какие работы чаще всего проводят перед новым сезоном.

«Самая популярная услуга для подготовки авто к весне — замена зимних шин на летние. Об этом рассказали 58 процентов опрошенных. На втором месте — проверка и замена технических жидкостей — 43 процента. Также часто автомобилисты проверяют другие системы и детали — тормоза — 29 процентов, подвеску — 25, аккумулятор — 23, кондиционер и вентиляцию 22», — рассказали в компании.

Из автотоваров водители чаще всего покупают к весне технические жидкости, летние шины, товары для ухода за салоном. Также, как выяснилось, многие планируют купить автохимию и средства для мойки автомобиля, а 28 процентов планируют обновить щетки стеклоочистителя.

«На всю подготовку авто к весне опрошенные закладывают в среднем 25 тысяч рублей. Причем 50 процентов хотели бы уложиться в 20 тысяч. На сумму от 20 до 30 тысяч ориентируются 17 процентов, от 30 до 50 — 15, от 50 до 70 — 7 процентов опрошенных», — добавили аналитики.

Ранее стало известно, что 20 процентов россиян в течение ближайших двух лет намереваются сменить свой автомобиль на более экономичный. Основной причиной такого решения автомобилисты называли дороговизну содержания нынешнего авто.

