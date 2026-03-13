Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 13 марта 2026Путешествия

Россиянам назвали способы уехать отдохнуть на неделю и не разориться

Эксперт Гажиенко: Для мини-отпуска подойдет место в двух-трех часах полета
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jcomp / Freepik

Российским туристам назвали способы уехать отдохнуть на неделю, чтобы перезагрузиться и не разориться. Тревел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко раскрыл секрет недорогих коротких путешествий в беседе с изданием Life.ru.

По мнению эксперта, для мини-отпуска подойдет место в двух-трех часах полета от дома. Идеальным вариантом для москвичей он назвал Калининград, а также Кавказские Минеральные Воды: Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

Гажиенко посоветовал россиянам не пытаться вместить всевозможные экскурсии в неделю. Вместо этого лучше выбрать три-четыре точки и распределить их по дням, а оставшиеся часы потратить на изучение города и дегустацию местной кухни, подчеркнул он.

«Используйте бесплатные приложения с картами и отзывами, чтобы найти скрытые жемчужины города — рестораны, арт-пространства, смотровые площадки, о которых не пишут в туристических брошюрах», — рекомендовал специалист. Кроме того, он отметил, что чаще всего бесплатные активности — самые запоминающиеся и яркие. Например, пешие прогулки по городу с аудиогидом превратят обычную прогулку в квест.

Ранее в России заметили рост спроса на необычный вид путешествий. Так, соотечественники стали чаще выбирать соло-поездки на фоне роста тренда на гибридную и удаленную занятость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    В России назвали сообщения о передаче Москвой разведданных Тегерану вбросом

    Банковские вклады в России стали менее выгодными

    Войне США с Ираном предрекли скорое окончание

    Правнучку Хрущева признали иноагентом после ее слов о Крыме

    Мистер Zero появился у расправившегося с сыном и матерью российского рок-музыканта

    Суд национализировал крупную российскую типографию

    Спор соседей о траве закончился двумя трупами в российском регионе

    Заочно осужденного в России журналиста признали иноагентом

    Россиянам назвали способы уехать отдохнуть на неделю и не разориться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok