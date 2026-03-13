Россиянам назвали способы уехать отдохнуть на неделю и не разориться

Эксперт Гажиенко: Для мини-отпуска подойдет место в двух-трех часах полета

Российским туристам назвали способы уехать отдохнуть на неделю, чтобы перезагрузиться и не разориться. Тревел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко раскрыл секрет недорогих коротких путешествий в беседе с изданием Life.ru.

По мнению эксперта, для мини-отпуска подойдет место в двух-трех часах полета от дома. Идеальным вариантом для москвичей он назвал Калининград, а также Кавказские Минеральные Воды: Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.

Гажиенко посоветовал россиянам не пытаться вместить всевозможные экскурсии в неделю. Вместо этого лучше выбрать три-четыре точки и распределить их по дням, а оставшиеся часы потратить на изучение города и дегустацию местной кухни, подчеркнул он.

«Используйте бесплатные приложения с картами и отзывами, чтобы найти скрытые жемчужины города — рестораны, арт-пространства, смотровые площадки, о которых не пишут в туристических брошюрах», — рекомендовал специалист. Кроме того, он отметил, что чаще всего бесплатные активности — самые запоминающиеся и яркие. Например, пешие прогулки по городу с аудиогидом превратят обычную прогулку в квест.

Ранее в России заметили рост спроса на необычный вид путешествий. Так, соотечественники стали чаще выбирать соло-поездки на фоне роста тренда на гибридную и удаленную занятость.