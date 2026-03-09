В России заметили рост спроса на необычный вид путешествий

Аналитики LEGENDA Hotels: Россияне стали чаще путешествовать соло из-за удаленки

Россияне стали чаще выбирать соло-путешествия на фоне роста тренда на гибридную и удаленную занятость, рассказали «Ленте.ру» аналитики LEGENDA Hotels. Там также заметили, что в одиночные поездки все чаще отправляются женщины — им особенно важны автономность и возможность совместить отдых с развитием.

«Рост сегмента начался еще в пандемийный период, когда гибридная и удаленная занятость стали массовым явлением. Сегодня многие специалисты продолжают работать в гибком графике, что позволяет совмещать деловые задачи и личные поездки. Это сделало путешествия более доступными и менее привязанными к отпускному календарю», — объяснили аналитики.

Любопытным, как они отметили, стало и то, что структура таких путешественников изменилась — в последние годы доля женщин среди соло-путешественников составляет около 65–70 процентов.

«Для женщин особенно важны безопасность, автономность и возможность совместить отдых с личным развитием, — сказали исследователи. — Также усилился фокус на внутренний туризм: индивидуальные путешественники чаще выбирают российские направления с развитой, но не перегруженной инфраструктурой. Это связано как с логистическими факторами, так и с ростом интереса к региональной идентичности».

Ранее сообщалось, что ближневосточный кризис может привести к росту цен на путешествия для россиян и снижению турпотока на ряде направлений. Россияне летали через страны Персидского залива во множество популярных направлений, в том числе Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку, Сейшелы, Индонезию, Малайзию, Маврикий, Филиппины.

