Путешествия
03:30, 13 марта 2026Путешествия

Россиянка описала туристов из Китая в США словами «фотографируют каждый метр дороги»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова понаблюдала за туристами из Китая в США и описала их поведение словами «фотографируют каждый метр дороги». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации посетила Национальный парк Арчес в штате Юта, в котором нассчитываются более двух тысяч природных арок. Поэтому россиянка обратила внимание, что для «прогулки между камнями» жители Поднебесной подготовились слишком серьезно. «Я сама в простой одежде: обычные ботинки, курточка. Но китайцы — у них экипировка такая, будто они пришли покорять Эверест», — объяснила Ершова.

Для двухкилометрового похода по ровной тропе китайцы взяли с собой трекинговые палатки, куртки с мембранами, рюкзаки с гидросистемами, специализированные шляпы, очки и перчатки. При этом они пристрастно изучали и снимали «каждый куст и камень».

«Они возможно видят этот мир внимательнее, чем мы. Потому что мы идем и думаем: "Ну арка и арка". А они останавливаются перед каждым камнем, фотографируют на свои профессиональные аппараты, рассматривают, обсуждают между собой. Может именно поэтому путешествия для них — это не просто перемещение в пространстве», — добавила путешественница.

Ранее Ершова описала парк в США словами «такие места сильно сбивают человеческую спесь». Туристка рассказала, что во время путешествия одной из ее остановок стал национальный парк Каньонлендс.

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

