03:31, 12 марта 2026

Россиянка описала парк в США словами «такие места сильно сбивают человеческую спесь»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wolfgang Kaehler / LightRocket via Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала национальный парк в США словами «такие места сильно сбивают человеческую спесь». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она рассказала, что во время своего путешествия на доме на колесах по Америке одной из ее остановок стал национальный парк Каньонлендс (рус. — земля каньонов) в штате Юта. «Каньонов здесь столько, что мозг сначала пытается их пересчитать, а потом сдается и просто начинает молча смотреть», — пишет автор блога.

По ее словам, время в парке течет иначе. Ершова отметила, что в этом месте понимаешь, что реки, сформировавшие долину, «выгрызали себе дорогу» миллионы лет. «Мы приехали на пару часов, сделали фотографии и поехали дальше. С точки зрения геологии наше присутствие здесь — примерно как моргнуть», — подчеркнула путешественница.

Тревел-блогерша добавила, что такие ландшафты сбивают людям спесь. «Современная цивилизация любит думать, что она очень важная. А потом приезжаешь в парк вроде этого, смотришь на этот гигантский каменный лабиринт и понимаешь простую вещь: человечество в масштабах планеты — это довольно свежий эксперимент», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала США фразой «страна свободы, обложенной со всех сторон правилами». Иногда кажется, что на один квадратный метр здесь приходится примерно три инструкции, отметила она.

