03:34, 11 марта 2026Путешествия

Россиянка описала США фразой «страна свободы, обложенной со всех сторон правилами»

Алина Черненко

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Путешествующая по США российская тревел-блогерша Марина Ершова удивилась количеству правил, регулирующих разные аспекты жизни американцев. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Америка — это страна невероятной свободы, аккуратно обложенной со всех сторон правилами. Иногда кажется, что на один квадратный метр здесь приходится примерно три инструкции, два предупреждения и один человек, который обязательно объяснит тебе, как правильно жить», — такими фразами описала увиденное россиянка.

В качестве примера она привела поездку с молодым человеком в горы в штате Юта. Соотечественники решили прогуляться по заснеженной тропе в хвойном лесу и встретили женщину на лыжах, которая сделала им замечание. Она пояснила, что эта зона подходит только для катания, а не для прогулок.

«В Америке это нормально, когда совершенно незнакомый человек считает своим долгом объяснить тебе, что ты делаешь неправильно», — констатировала Ершова.

Второй случай произошел с путешественниками на парковке возле ресторана, где были оборудованы места для трейлеров и домов на колесах. Россияне поставили свой автомобиль на такое место, а водитель подъехавшего автобуса предупредил их, что так делать нельзя.

«Он подошел не потому, что ему нужно место. Он подошел просто объяснить нам, что мы сделали неправильно. И все это время он вежливо улыбался. Вот этот тип людей в Америке встречается довольно часто», — заметила автор публикации.

Ершова также отметила, что в США таблички с правилами стоят буквально на каждом шагу. «Иногда возникает ощущение, что человек живет внутри огромной инструкции по эксплуатации», — поиронизировала она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь в США фразой «это цирк». По ее словам, американцы привыкли отстаивать свои права в суде даже по незначительным поводам.

