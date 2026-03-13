Реклама

Бывший СССР
00:11, 13 марта 2026

Сменившая пол на мужской украинка добровольно пришла за повесткой в ТЦК

Сменившая пол на мужской украинка добровольно пришла за повесткой в ТЦК
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Жительница Украины, сменившая пол на мужской (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), добровольно пришла за повесткой в центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Добровольца оперативно отправили на военно-врачебную комиссию, однако при осмотре психиатра у специалиста появились вопросы относительно вменяемости пациента.

Ранее в Закарпатской области Украины цыгане напали на сотрудников территориальных центров комплектования. Инцидент произошел в селе Пацканево Ужгородского района. Военкомы пытались бусифицировать одного из мужчин, однако к тому на выручку подоспела группа жителей с палками. Те разбили стекла в служебном микроавтобусе, а также попытались вытащить укрывшегося внутри машины представителя ТЦК.

