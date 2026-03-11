Цыгане с палками напали на украинских военкомов

В Закарпатье цыгане с палками напали на сотрудников ТЦК

В Закарпатской области Украины цыгане напали на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошел в селе Пацканево Ужгородского района. Военкомы пытались бусифицировать одного из мужчин, однако к тому на выручку подоспела группа жителей с палками. Те разбили стекла в служебном микроавтобусе, а также попытались вытащить укрывшегося внутри машины представителя ТЦК.

После появления полицейских цыгане успокоились. По утверждению ТЦК, конфликт с местными жителями исчерпан.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК начали проводить рейды вместе с цыганами. По утверждению местных жителей, те выполняют полукриминальные приказы военкомов.