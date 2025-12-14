Цыгане подключились к принудительной мобилизации на Украине

РИА Новости: Сотрудники ТЦК в Одессе подключили к рейдам цыган

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру») начали проводить рейды вместе с цыганами. Об этом сообщила жительница города, передает РИА Новости.

Так, представители полукриминальных структур (в простонародье титушки), которые сопровождают сотрудников ТЦК, стали нанимать цыган. Горожанка отметила их «безбашенность».

«И при (главе Одесской городской военной администрации Сергее — ред.) Лысаке стало их больше», — уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали курьера. По данным журналистов, пятеро сотрудников военкоматов затолкали в автобус курьера. Мужчина оказал сопротивление и кричал.

Ранее итальянская газета L'Antidiplomatico писала, что запущенная на Украине программа мобилизации молодежи оказалась полностью провалена.