В Италии заявили о провале мобилизации молодежи на Украине

lantidiplomatico: Программа мобилизации молодежи на Украине провалилась

Запущенная на Украине программа мобилизации молодежи («Контракт 18-24») полностью провалилась. Об этом заявила итальянская газета lantidiplomatico.

«Попытка Киева укрепить армию программой „Контракт 18-24“ потерпела сокрушительный провал. Несмотря на заманчивую перспективу денежного вознаграждения размере более 20 тысяч евро, субсидированных кредитов и финансируемого государством обучения, молодые украинцы не откликнулись на этот призыв», — говорится в статье.

Ранее агентство Reuters сообщило, что 11 бойцов, подписавших молодежный контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), уже не участвуют в боевых действиях. В частности, четыре бойца получили тяжелые ранения, трое пропали без вести, двое дезертировали. Один военнослужащий заболел, еще один покончил с собой.