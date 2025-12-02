Reuters: 11 бойцов, подписавших молодежный контракт с ВСУ, ранены или погибли

11 бойцов, подписавших молодежный контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), уже не участвуют в боевых действиях. Судьбу военнослужащих отследило агентство Reuters.

Уточняется, что четыре бойца получили тяжелые ранения, трое пропали без вести, двое дезертировали. Один военнослужащий заболел, еще один покончил с собой. Судьбу других украинцев, подписавших молодежный контракт, агентству отследить не удалось.

«Я пожалел, что подписал контракт. Я думал, что попробую и заработаю немного денег. Но это обернулось против меня», — рассказал один из дезертиров.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих. На Украине отказались признавать такие потери.