Трамп заявил о готовности Ирана сдаться

Трамп сообщил лидерам G7, что Иран почти сдался

Президент США Дональд Трамп сообщил лидерам стран «Большой семерки» (G7) в ходе онлайн-встречи о том, что Иран «почти сдался». Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех официальных представителей стран G7.

«Трамп одинаково уверен в исходе конфликта как в частных разговорах, так и в публичных», — говорится в публикации.

При этом издание подчеркивает, что власти Ирана не демонстрируют признаков капитуляции и пытаются усилить позиции, блокируя Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.