ЦАХАЛ опубликовал переговоры пилотов Израиля и США перед ударом по Ирану

В сети появилась запись переговоров израильского и американского пилотов истребителей перед ударом по Ирану. Ее опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Разговор начал израильский летчик. Он попросил разрешение обратиться к американскому пилоту. Когда оно было получено, израильский военный заявил, что для него большая честь работать с США, и отметил, что американские военные отлично работают.

«Спасибо большое. Вы тоже, джентльмен», — ответил израильтянину пилот из Соединенных Штатов. В конце короткого разговора он призвал коллегу быть осторожным и «ударить посильнее».

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп не планирует завершать конфликт с Ираном в ближайшие две-три недели.