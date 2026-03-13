Ударившего пять раз ножом курсанта МВД России отправили в СИЗО

В Петербурге суд взял под стражу мужчину, ранившего ножом курсанта МВД

Невский суд Санкт-Петербурга взял под стражу Дмитрия Яковлева, ударившего не менее пяти раз ножом курсанта из юридического института МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине вменяют статью 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 10 мая.

По версии следствия, днем 11 марта Яковлев в машине полицейских достал нож и нанес стажеру полиции удары в лицо и туловище. В результате потерпевший получил ранения головы, шеи, груди, конечностей, а также резаную рану нижней губы.

Фигурант признал вину частично. Как стало известно ТАСС, в суде он заявил, что оборонялся от полицейских. По его словам, сотрудники без форменной одежды не представились ему, а также угрожали и нанесли телесные повреждения, в частности выбили зубы.

О нападении на курсанта МВД стало известно 12 марта. Сообщалось, что стажер был на практике с сотрудником линейного управления МВД, когда им поступило сообщение о совершении мужчиной преступления по статье о самоуправстве. Его задержали и посадили в машину, откуда тот захотел сбежать.

