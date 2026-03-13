Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:17, 13 марта 2026Силовые структуры

Ударившего пять раз ножом курсанта МВД России отправили в СИЗО

В Петербурге суд взял под стражу мужчину, ранившего ножом курсанта МВД
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Невский суд Санкт-Петербурга взял под стражу Дмитрия Яковлева, ударившего не менее пяти раз ножом курсанта из юридического института МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине вменяют статью 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 10 мая.

По версии следствия, днем 11 марта Яковлев в машине полицейских достал нож и нанес стажеру полиции удары в лицо и туловище. В результате потерпевший получил ранения головы, шеи, груди, конечностей, а также резаную рану нижней губы.

Фигурант признал вину частично. Как стало известно ТАСС, в суде он заявил, что оборонялся от полицейских. По его словам, сотрудники без форменной одежды не представились ему, а также угрожали и нанесли телесные повреждения, в частности выбили зубы.

О нападении на курсанта МВД стало известно 12 марта. Сообщалось, что стажер был на практике с сотрудником линейного управления МВД, когда им поступило сообщение о совершении мужчиной преступления по статье о самоуправстве. Его задержали и посадили в машину, откуда тот захотел сбежать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона сделал заявление о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Врач предупредила о смертельной опасности привычки курить на ходу

    Глава Пентагона заявил об одной тяжелой потере для Ирана

    Доктор Мясников назвал один из самых полезных продуктов

    Друзья дочери Оззи Осборна выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы

    Пытавшаяся избежать уголовного наказания россиянка подожгла полицейскую машину

    Ударившего пять раз ножом курсанта МВД России отправили в СИЗО

    Назван простой и доступный способ защитить машину от коррозии после реагентов

    Стало известно о подготовке покушения на основателя «Азова»

    В одной стране предостерегли от повышения цен на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok