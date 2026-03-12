Разыскиваемый за кражу россиянин ранил ножом стажера полиции

В Петербурге задержали мужчину, разыскиваемого за кражу и ранение полицейского

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего мужчину, который ранил ножом полицейского-стажера в служебной машине и сбежал. Об этом сообщает «Фонтанка».

Все произошло накануне на улице Ольги Берггольц. Оперативник вместе со стажером усадили в служебную машину человека, который мог находиться в розыске за кражу. Внутри салона подозреваемый достал нож и несколько раз ударил им по стажеру, а затем сбежал. Пострадавшего госпитализировали.

Сегодня нападавшего удалось задержать — им оказался 21-летний молодой человек по имени Дмитрий. Теперь ему грозит наказание не только за кражу, но и за нападение на силовика.

Ранее в Находке (Приморский край) поймали серийного поджигателя транспорта. За сутки он успел поджечь две машины и мотоцикл.