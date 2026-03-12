Серийного поджигателя поймали в российском регионе

В Находке поймали серийного поджигателя, который спалил 2 машины и байк за сутки

В Находке (Приморский край) поймали серийного поджигателя транспорта. За сутки он успел поджечь две машины и мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, мужчине 60 лет. Свою незаконную деятельность он начал с мотоцикла Suzuki Desperado, но спалить его до конца так и не смог. Далее поджигатель переключился на автомобили Honda Mobilio и Daihatsu YRV. Обе машины сгорели полностью.

Злоумышленника быстро задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его принудительном лечении.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край).