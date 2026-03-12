Реклама

08:21, 12 марта 2026

Серийного поджигателя поймали в российском регионе


Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Находке (Приморский край) поймали серийного поджигателя транспорта. За сутки он успел поджечь две машины и мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, мужчине 60 лет. Свою незаконную деятельность он начал с мотоцикла Suzuki Desperado, но спалить его до конца так и не смог. Далее поджигатель переключился на автомобили Honda Mobilio и Daihatsu YRV. Обе машины сгорели полностью.

Злоумышленника быстро задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его принудительном лечении.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край).

    

