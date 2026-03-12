Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:45, 12 марта 2026Силовые структуры

На российскую семью напали приезжие с битами и дубинками

Бастрыкин запросил доклад о нападении приезжих с битами на семью на Камчатке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, информация об этом появилась в социальных сетях. В публикациях сообщалось, что группа приезжих с битами и дубинками напала на семью. Конфликт между ними произошел из-за парковки. В результате пострадали житель Петропавловска-Камчатского, его сын и мать, которая пыталась прекратить драку. Один из нападавших также оскорбительно высказался в адрес потерпевших и других граждан.

Ранее на Камчатке 48-летний мужчина избил инспектора ДПС, который составлял протокол на него и его знакомого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о дружбе с Путиным

    Женщина пожаловалась на боли во время секса и нашла смертельно опасный предмет внутри себя

    Бойцы ВСУ массово дезертировали из учебного центра на западе Украины

    В МИД назвали число латиноамериканских наемников в ВСУ

    В Ираке атаковали два танкера

    Серийного поджигателя поймали в российском регионе

    В США раскрыли многомиллиардные расходы на войну с Ираном

    США решились на экстренную меру из-за нефтяного кризиса

    Огненный шар появился в небе над российским регионом во время атаки ВСУ и попал на видео

    ВС России оставили без связи части ВСУ под Харьковом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok