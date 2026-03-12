На российскую семью напали приезжие с битами и дубинками

Бастрыкин запросил доклад о нападении приезжих с битами на семью на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, информация об этом появилась в социальных сетях. В публикациях сообщалось, что группа приезжих с битами и дубинками напала на семью. Конфликт между ними произошел из-за парковки. В результате пострадали житель Петропавловска-Камчатского, его сын и мать, которая пыталась прекратить драку. Один из нападавших также оскорбительно высказался в адрес потерпевших и других граждан.

