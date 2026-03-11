Реклама

12:33, 11 марта 2026Силовые структуры

Россиянин избил полицейского в служебной машине

На Камчатке задержали водителя, который избил инспектора ДПС в служебной машине
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

На Камчатке 48-летний мужчина избил инспектора ДПС, который составлял протокол на него и его знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло ночью 7 марта. На дороге Петропавловск-Камчатский — Мильково полицейский остановил водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор сопроводил его в служебную машину и начал составлять в отношении него и его знакомого (последний передал авто пьяному другу) протокол. В тот же момент водитель набросился на силовика и избил.

Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Ранее в Омской области два сотрудника полиции стали фигурантами уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

