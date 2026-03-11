Реклама

Силовые структуры
09:50, 11 марта 2026Силовые структуры

Полицейский подселился к россиянам и вместе с другом избил их

В Омской области полицейские избили россиян и показали, кто в доме хозяин
Владимир Седов
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Омской области два сотрудника полиции стали фигурантами уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, потерпевший, его жена и сестра жили в одном доме. У сестры появился ухажер — один из полицейских, который вскоре тоже подселился к возлюбленной. Он начал наводить свои порядки в чужом доме, что стало приводить к конфликтам. В один из дней он явился с другом и избил несговорчивых хозяев, которым после случившегося потребовалась госпитализация.

В настоящее время один из подозреваемых уже уволен из органов внутренних дел, второго отстранили от исполнения служебных обязанностей. В МВД уточнили, что сотрудники собственной безопасности осуществляют сопровождение уголовного дела.

Ранее в Уфе суд дал пять лет колонии общего режима бывшему полицейскому, который избил оппонента тестя.

