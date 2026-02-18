Реклама

13:09, 18 февраля 2026Силовые структуры

Мстительный экс-полицейский отправился в колонию

В Уфе суд дал 5 лет колонии экс-полицейскому за избиение обидчика тестя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Уфе суд дал пять лет колонии общего режима бывшему полицейскому, который избил оппонента тестя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, мужчина поссорился с пенсионером и оттолкнул его, когда тот схватился за кол. На это сосед оскорбился и вызвал правоохранителей, одним из прибывших оказался его зять в гражданской одежде. Тот попросил коллег отвернуться, а сам отвел в сторону обидчика тестя, повалил его на землю и 22 раза ударил. Это попало на видео.

Потерпевший получил сотрясение, черепно-мозговую травму и синяки.

В результате полицейского лишили звания майора, ему три года запретили работать в органах.

Ранее сообщалось, что в Приамурье пенсионерку, придумавшую способ заработать миллионы, посадили на 9,5 года.

