11:30, 18 февраля 2026Силовые структуры

Российская пенсионерка нашла способ заработать миллионы и села

В Приамурье суд дал 9,5 года колонии пенсионерке за торговлю метадоном
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Свободненский городской суд Амурской области приговорил к 9,5 году колонии пенсионерку, продающую метадон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что в 2023 году женщина, судимая за продажу наркотиков, возобновила деятельность, закупив крупные партии метадона. К работе она привлекла четырех знакомых, страдающих наркозависимостью — те за дозу выполняли функции курьеров и розничных продавцов. Женщина также фасовала наркотики и прятала их в тайниках.

Для общения участники использовали закодированный язык во время телефонных разговоров.

Пенсионерка дважды попалась полицейским, устраивавшим проверочную закупку, что позволило задокументировать ее деятельность. В результате в марте 2025 года преступная группа была раскрыта. Пенсионерка заключила досудебное соглашение и признала вину.

Ранее сообщалось, что в Приамурье мужчина получил 7 лет колонии за попытку продать 600 килограммов марихуаны.

