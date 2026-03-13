21:14, 13 марта 2026Интернет и СМИ

В Британии рассказали об ударе Ирана по «ахиллесовой пяте» Трампа

SC: Удары Ирана по базам США вынудят Трампа пойти на уступки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Удары Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке стали «ахиллесовой пятой» для американского президента Дональда Трампа. Об этом в статье для журнала Strategic Culture (SC) рассказал британский журналист Мартин Джей.

По его словам, страны Персидского залива, подвергающиеся бомбардировкам, могут оказать давление на США и Израиль, чтобы те пошли на уступки и атаки Ирана прекратились. Он подчеркнул, что такое развитие событий станет для Вашингтона катастрофой.

«Постоянные бомбардировки как Израиля, так и стран Персидского залива стали смертельным ударом и настоящей ахиллесовой пятой Трампа. С ростом цен на бензин, новым лидером в Иране и ослабленным Израилем все кошмары Белого дома, кажется, сбываются одновременно», — написал журналист.

Ранее союзники Трампа начали негодовать из-за войны США с Ираном. Как уточняет Bloomberg, в ходе недавнего телефонного разговора один из лидеров стран Персидского залива заявил своему европейскому коллеге, что они были в отчаянии от действий Трампа и считали, что у него нет плана, но не хотели напрямую сообщать об этих опасениях американцам.

