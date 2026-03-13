Союзники Трампа начали негодовать из-за войны США с Ираном

Bloomberg: Союзники Трампа обеспокоены эскалацией конфликта в Иране

Союзники президента США Дональда Трампа в частном порядке негодуют по поводу войны США с Ираном и все больше обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам нескольких чиновников, практически никто не осмеливается критиковать Трампа, многие правительства как публично, так и в частном порядке хвалили и даже благодарили его за действия в Иране. Однако отмечается, что в ходе обсуждений между собой многие из них испытывают беспокойство, если не ярость.

Как уточняет издание, в ходе недавнего телефонного разговора один из лидеров стран Персидского залива заявил своему европейскому коллеге, что они были в отчаянии от действий Трампа и считали, что у него нет плана, но не хотели напрямую сообщать об этих опасениях американцам.

Источник, близкий к одному из западноевропейских лидеров, заявил, что тот крайне возмущен вероятными последствиями войны Трампа для мировой экономики и безопасности, но отметил, что публичное выражение этого мнения мало что даст. Европейцев особенно возмущает решение США ослабить санкции в отношении российской нефти.

Ранее стало известно, что операция против Ирана непопулярна среди союзников США в Европе. Сообщается, что она ударила даже по дружбе Трампа с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.