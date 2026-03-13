Операция против Ирана ударила по дружбе Трампа с европейским политиком

Операция против Ирана непопулярна среди союзников США в Европе, она ударила даже по дружбе президента США Дональда Трампа с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«После того, как Трамп развязал непопулярную войну на Ближнем Востоке, европейские лидеры, которые ранее поддерживали более тесные связи с президентом, наблюдают, как эти связи превращаются из актива в обязательства», — говорится в материале.

Высказывания Мелони, содержащие критику событий вокруг Ирана, являются яркой демонстрацией «поворотного момента» в ее отношениях с Трампом, считает итальянский сенатор Карло Календа.

«Я думаю, все изменилось из-за этой войны. Потому что и в ее собственной электоральной базе люди очень недовольны происходящим. Дело в том, что Трамп становится очень, очень непопулярным в Италии. Эта война очень непопулярна», — рассказал он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила удары по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана и призвала найти ответственных за атаку. Результаты предварительного расследования показали, что за удар ответственны США.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.