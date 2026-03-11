Реклама

11 марта 2026

Мелони выступила с призывом из-за удара по школе в Иране

Премьер Италии Мелони осудила удар по начальной школе в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Matteo Minnella / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила удары по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана и призвала найти ответственных за атаку. Об этом сообщает ANSA.

«Я решительно осуждаю массовое нападение на маленьких девочек, произошедшее в Минабе на юге Ирана (...). Выражаю солидарность с семьями молодых жертв и прошу, чтобы ответственность за эту трагедию была быстро установлена. Необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и детей», — подчеркнула политик.

Как отмечают авторы материала, эти слова стали единственной частью выступления Мелони в Сенате, которая вызвала аплодисменты как со стороны оппозиции, так и со стороны депутатов правящей коалиции.

Ранее портал The Intercept со ссылкой на американских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп лжет, когда утверждает, что удар по начальной школе для девочек нанес сам Иран.

