Заявления Трампа об ударе по иранской школе опровергли

Intercept: Трамп лжет, говоря, что Иран сам ударил по начальной школе в Минабе

Президент США Дональд Трамп лжет, когда утверждает, что удар по начальной школе для девочек в городе Минаб нанес сам Иран. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на источники.

«Это еще один случай, когда Трамп лжет и просто несет чушь. Это явно не была неудачная ракета с базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», — заявил американский чиновник.

Кроме того, несколько бывших и действующих представителей Министерства войны опровергли заявления главы Белого дома. Авторы материала добавили, что в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) сочли комментарии Трампа неуместными.

7 марта Трамп обвинил Иран в атаке на начальную школу для девочек. По его словам, военные Исламской Республики якобы неаккуратно обращаются со своими боеприпасами.

10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора довел до Дональда Трампа предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана.