12:57, 10 марта 2026Мир

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа об Иране

Песков: Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин довел до американского коллеги Дональда Трампа предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент такой возможности конкретизировать нет, да и нет, собственно, намерений таких. Эти предложения доведены президентом [Путиным] до своего собеседника [Трампа]. Посмотрим, как дальше будет согласован процесс», — указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская сторона «готова и будет рада» содействовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что в этом вопросе «необходимо согласование со многими сторонами».

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

