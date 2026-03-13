Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 13 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме призвали объяснить россиянам причины отключения сети и предупредили о хаосе

Депутат Ющенко призвал объяснить причины отключения сети и предупредил о хаосе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко призвал уполномоченные органы объяснить россиянам причины отключения мобильной сети и интернета. В разговоре с «Лентой.ру» депутат предупредил, что отсутствие информации может привести к хаосу.

«В этом отношении есть совет уполномоченным органам, на котором мы неоднократно настаивали, чтобы дать людям разъяснения. Любая неизвестность порождает домыслы. Домыслы порождают слухи и сплетни. Сплетни порождают манипуляции. Манипуляции порождают хаос. По этому пути идти нельзя», — заявил Ющенко.

Депутат добавил, что любая информация о причинах отключения сети и интернета была бы логичной.

«Люди у нас с большим пониманием относятся к тому периоду времени, в котором мы сейчас живем. Если есть, например, террористическая атака, опасность атаки беспилотных летательных объектов, ракетная опасность и так далее, с большим пониманием люди отнесутся к тому, что временно будет отключен Интернет. Мне кажется, уполномоченные органы должны людей оповестить, что вот с такого-то по такое-то будут определенные перебои», — объяснил он.

Но когда нет информации, это абсолютно нелогичные действия. Наши депутаты фракции вчера подняли вопрос о том, что интернет — это не просто прихоть, это неотъемлемая часть нашей жизни. Например, стоянки в Москве и во многих других городах нужно оплачивать через приложение. (...) Поэтому это не прихоть. Люди готовы с пониманием отнестись к своей безопасности, но им нужно дать информацию

Александр Ющенкопервый зампред комитета Госдумы по информационной политике

Ранее стало известно, что продажи пейджеров на маркетплейсах в Москве выросли с 6 по 10 марта к аналогичному отрезку февраля на 73 процента.

На фоне ситуации со связью жители столицы начали скупать не только эти подзабытые устройства, но также рации (рост продаж на 27 процентов) и даже стационарные телефоны (на 25 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США признают очевидное». Дмитриев заявил, что российскую нефть активнее покупают на фоне смягчения санкций

    На Украине обвинили Венгрию в провокации

    Дикую выходку с российским юношей объяснили чрезмерно выпитым алкоголем

    Курс доллара вырос до максимума с начала года

    В Госдуме высказались о росте цен в России

    Банкиры стали закладывать в прогнозы сверхвысокие цены на нефть

    В России призвали ввести обязательную видеофиксацию сделок с жильем

    Летевший в Турцию самолет вынужденно сел в Узбекистане из-за инфаркта у пассажира

    Раскрыто истинное отношение Вэнса к операции против Ирана

    Артемий Лебедев пожаловался на «поклонника-шизофреника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok