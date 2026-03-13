В Госдуму внесут законопроект о запрете принуждения врачей к отказу от абортов

В Госдуму внесут проект, запрещающий принуждать врачей отказывать в абортах

В Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий принуждать врачей отказывать женщинам в абортах. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков в своем Telegram-канале.

«На следующей неделе "Новые люди" вносят в Думу законопроект о защите медиков от административного давления. Мы предлагаем запретить принуждать врачей отказывать женщинам в законной медицинской процедуре», — пояснил он.

Депутат отметил, что сегодня в российских регионах частные клиники начали отказывать женщинам в абортах. По его словам, делается это якобы под «тихим давлением региональных властей».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить аборты в российских частных клиниках. По его словам, практика отказа частных клиник в ряде регионов от абортов уже показала себя с хорошей стороны.