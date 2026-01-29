Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках в России

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в российских частных клиниках. Выступление предстоятеля на пленарном заседании Совфеда опубликовала пресс-служба верхней палаты во «ВКонтакте».

По словам патриарха, практика отказа частных клиник в ряде регионов от абортов уже показала себя с хорошей стороны.

«Пора положить конец ситуации, при которой частные клиники ведут бизнес на абортах, даже игнорируя неделю тишины, не проводя настоящее консультирование, скрывая реальные масштабы вмешательства или целенаправленно склоняя женщин к решению совершить аборт», — обозначил глава Русской православной церкви.

Он также призвал разработать закон о криминализации склонения к аборту в России. Кроме того, патриарх обратил внимание на то, что сегодняшние законы оставляют право принятия решения о прерывании беременности только за одним человеком — матерью, и выступил за обязательное согласие отца для проведения процедуры.

Ранее Минздрав России ужесточил требования к клиникам, в которых проводятся аборты. Теперь искусственное прерывание беременности могут сделать только в тех клиниках, где есть операционная.