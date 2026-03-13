В Кремле ответили на слова Зеленского о присоединении Крыма к России

Песков назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о присоединении Крыма, назвав полуостров неотъемлемой частью России. Его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства заявил о гордости за жителей полуострова, которые 12 лет назад проголосовали на референдуме за присоединение к России.

«Что касается нас, то мы всех призываем вспомнить все население Крыма, которое абсолютно в рамках международного законодательства проголосовало за воссоединение с Россией. Эти люди — граждане Российской Федерации. Крым и Севастополь, естественно, являются неотъемлемой частью нашей страны», — заключил Песков.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, какие отношения он поддерживает с российскими гражданами, с которыми познакомился до 2014 года благодаря работе в России, назвал сторонников присоединения Крыма нечеловеческими существами.