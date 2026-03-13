Реклама

13:51, 13 марта 2026Россия

В России многодетная семья попала под уголовное дело из-за места проведения гендер-пати

В Калужской области возбудили дело из-за гендер-пати у памятника Жукову
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Калужской области многодетная семья попала под уголовное дело из-за проведения гендер-пати возле памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Об этом пишет Mash в Telegram.

Мероприятие, на котором родители узнали пол своего будущего ребенка, они сняли на видео. На кадрах россияне с двумя сыновьями стоят буквально в паре метров от памятника полководцу. После обратного отсчета мальчики начинают распылять баллончики с краской синего цвета, что сообщает о скором появлении у них брата.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памятников, посвященных защитникам Отечества. Семье грозит штраф в два миллиона рублей.

В свою очередь, Baza уточнила, что семья проживает в деревне Стрелковка, где и родился Жуков. По информации издания, краску у памятника заметили работники мемориального комплекса. Позже выяснилось, что ее оставили местные жители.

Ранее в Ялте женщина погрела у Вечного огня босые ноги. Инцидент попал на видео. В результате правоохранители задержали 54-летнюю горожанку, которая объяснила свой поступок тем, что замерзла.

