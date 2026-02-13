Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

В Крыму женщина погрела ноги у Вечного огня

В Ялте женщина погрела ноги у Вечного огня, ее задержали
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ялте женщина осквернила Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП/Крым».

В сети было опубликовано видео, на котором россиянка сидела на мемориале, положив босые ноги на Вечный огонь.

Запечатленную на видео женщину задержали. Ею оказалась 54-летняя горожанка. Свои действия она объяснила тем, что замерзла. Материалы в отношении нее передадут следователям.

Ранее стало известно о завершении предварительного расследования в отношении молодого человека и девушки, решивших прикурить от Вечного огня в Калининграде. Материалы в отношении обоих фигурантов переданы в суд, деяние квалифицировано по статье об осквернении воинских захоронений, совершенное в соучастии.

