Решившая прикурить от Вечного огня молодая российская пара предстанет перед судом

Под Калининградом решившая прикурить от Вечного огня молодая пара пойдет под суд

Под Калининградом решившие прикурить от Вечного огня молодой человек и девушка пойдут под суд. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Фигуранты — 25-летний житель Калининграда и его 20-летняя знакомая. Они обвиняются по части 2 статьи 243.4 УК РФ («Осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц»). Свою вину пара признала, в содеянном раскаялась и принесла извинения жителям региона. Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, все произошло вечером 3 января. Тогда молодая пара, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пыталась прикурить сигарету в чаше Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде, который является братской могилой войнов, павших при штурме города-крепости Кенигсберга в апреле 1945 года. Кроме того, в тот вечер они забрали с основания обелиска этого мемориального ансамбля корзину с цветами, которая была возложена в день памяти и уважения к солдатам и офицерам.

Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинске двое подростков решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне.

