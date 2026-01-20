Реклама

16:41, 20 января 2026Силовые структуры

Решившая прикурить от Вечного огня молодая российская пара предстанет перед судом

Под Калининградом решившая прикурить от Вечного огня молодая пара пойдет под суд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: PhotoJuli86 / Shutterstock / Fotodom

Под Калининградом решившие прикурить от Вечного огня молодой человек и девушка пойдут под суд. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Фигуранты — 25-летний житель Калининграда и его 20-летняя знакомая. Они обвиняются по части 2 статьи 243.4 УК РФ («Осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц»). Свою вину пара признала, в содеянном раскаялась и принесла извинения жителям региона. Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, все произошло вечером 3 января. Тогда молодая пара, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пыталась прикурить сигарету в чаше Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде, который является братской могилой войнов, павших при штурме города-крепости Кенигсберга в апреле 1945 года. Кроме того, в тот вечер они забрали с основания обелиска этого мемориального ансамбля корзину с цветами, которая была возложена в день памяти и уважения к солдатам и офицерам.

Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинске двое подростков решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне.

