17:15, 13 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали сообщения о передаче Москвой разведданных Тегерану вбросом

Депутат Колесник назвал сообщения СМИ о передаче РФ разведданных Ирану вбросом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Сообщения западных средств массовой информации (СМИ) о передаче Россией разведывательных данных Ирану — информационный вброс, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Многие западные издания не утруждают себя [поиском] доказательств. Не обращать на это внимания не надо. Потому что это определенное направление западных средств массовой информации. Они используются в качестве давления на нас. Ну они так думают. Хотя словосочетание "давление на Россию" причудливое. Такого быть не может», — отреагировал Колесник.

Они такие информационные вбросы запускают, чтобы посмотреть, как пойдут круги по воде

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

При этом депутат отметил, что России необходимо обращать внимание на подобного рода вбросы. Потому что у них может быть политическое продолжение, объяснил политик.

«Но с точки зрения достоверности доверять западным изданиям — это себя не уважать», — заключил Колесник.

Ранее стало известно, что постпред США при НАТО Мэттью Уитакер не поверил слухам о передаче Россией разведданных Ирану. Он также напомнил недавнее заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По словам чиновника, Россия сообщила Соединенным Штатам, что не передает разведывательные данные Ирану на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

