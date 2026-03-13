Реклама

04:52, 13 марта 2026

Постпред США при НАТО не поверил слухам о помощи России Ирану

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мэттью Уитакер

Мэттью Уитакер. Фото: Globallookpress.com

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер не поверил слухам о помощи России Ирану. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Телеведущий обратил внимание дипломата на ряд сообщений о том, что Москва помогает Тегерану, в том числе разведданными.

«Несколько вещей заключается в том, что, вы знаете, на самом деле нет никаких признаков, с которыми мы могли бы публично сказать, что русские участвуют в войне вместе с иранцами», — ответил Уитакер.

Он также напомнил недавнее заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По словам чиновника, Россия сообщила Соединенным Штатам, что не передает разведывательные данные Ирану на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. «Мы можем поверить им на слово. Будем надеяться, что они действительно не делятся», — сказал он.

Уитакер добавил, что даже если Иран и получает какие-то сведения, ему это не поможет, поскольку Соединенные Штаты ведут там успешные боевые действия.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналистов о том, что Россия якобы передает Ирану разведданные.

