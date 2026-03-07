Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:32, 7 марта 2026Мир

Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану

Трамп заявил, что вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану глупый
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналистов о том, что Россия якобы передает Ирану разведданные. Его слова приводит ТАСС.

«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то иное», — сказал глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на слухи о том, что Россия помогает Ирану информацией, отметив, что это не имеет значения. «Мы не комментируем сообщения по вопросам разведки, которые утекают в прессу. Честно говоря, не имеет значения, имело место подобное или нет», — сказала чиновница.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов США и Израиля. Москва, а также Пекин, помогают Тегерану «политически и иначе», сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили дальнейшее ослабление антироссийских санкций

    В Ормузском проливе при обстреле буксира погибли моряки

    Ушедшая из России сеть фастфуда зарегистрировала в стране товарный знак

    В России назвали неприемлемыми выпады Зеленского

    Стало известно о желании Трампа разместить военных на территории Ирана

    Захарова заявила о энергетическом коллапсе в Европе

    Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану

    Дипломат объяснил угрозы Кубе со стороны Трампа

    На Украине раскритиковали политику Зеленского словами «ведем себя, как будто мы США»

    В российском регионе двух человек расстреляли во дворе жилого дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok