Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану

Трамп заявил, что вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану глупый

Президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналистов о том, что Россия якобы передает Ирану разведданные. Его слова приводит ТАСС.

«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то иное», — сказал глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на слухи о том, что Россия помогает Ирану информацией, отметив, что это не имеет значения. «Мы не комментируем сообщения по вопросам разведки, которые утекают в прессу. Честно говоря, не имеет значения, имело место подобное или нет», — сказала чиновница.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов США и Израиля. Москва, а также Пекин, помогают Тегерану «политически и иначе», сообщил он.

