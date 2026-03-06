Реклама

22:15, 6 марта 2026

В Белом доме ответили на слухи о российской помощи Ирану

Белый дом: Не имеет значения, помогала Россия Ирану информацией или нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News ответила на слухи о том, что Россия помогает Ирану информацией, отметив, что это не имеет значения.

«Мы не комментируем сообщения по вопросам разведки, которые утекают в прессу. Честно говоря, не имеет значения, имело место подобное или нет», — сказала чиновница.

Журналист задал вопрос, почему это не имеет значения, на что Левитт отметила, что это никак не повлияет на ведение военных операций в Иране.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов США и Израиля. Москва, а также Пекин, помогают Тегерану «политически и иначе», сообщил он.

